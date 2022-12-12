Чижова Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1926
Дочь: Яковлева Наталья
Отец ребёнка: не указан
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1935
Дочь: Сергеева Вера
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно