Полякова Анна Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1913 ст.
Новоржев, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Поручители: от жениха: Новоржевского уезда Барановской волости деревни Теляково крестьянин Василий Никифорович Поляков и Оршанской волости деревни Тростниц, проживающая в селе Большие Подлипки кресть... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1914 ст.
Дочь: (Полякова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Поляков Василий Михайлович
Восприёмники: деревни Высокое крестьянский сын Максим Михайлович Поляков и крестьянская девица Екатерина Михайловна Полякова.
Смерть
Неизвестно