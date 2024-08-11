Полякова Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Анна Евдокимовна

Полякова Анна Евдокимовна

Место рождения

Орша, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Орша, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.10.1913 ст.

Муж: Поляков Василий Михайлович

Новоржев, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Поручители: от жениха: Новоржевского уезда Барановской волости деревни Теляково крестьянин Василий Никифорович Поляков и Оршанской волости деревни Тростниц, проживающая в селе Большие Подлипки кресть... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1914 ст.

Дочь: (Полякова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Поляков Василий Михайлович

Восприёмники: деревни Высокое крестьянский сын Максим Михайлович Поляков и крестьянская девица Екатерина Михайловна Полякова.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.