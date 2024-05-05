Кулагин Фотий (Фока) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Фотий (Фока) Кириллович

Место рождения

Ягодное, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кулагин Кирилл Михайлович

Мать: Екатерина Петровна

Ягодное, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Мать ребёнка: (Никитина) Анисия Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: (Никитина) Анисия Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова (Кулагина) Евдокия Фокеевна

Мать ребёнка: (Никитина) Анисия Лукьяновна

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1858
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

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