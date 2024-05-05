Кулагин Фотий (Фока) Кириллович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кулагин Кирилл Михайлович
Мать: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Мать ребёнка: (Никитина) Анисия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: (Никитина) Анисия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова (Кулагина) Евдокия Фокеевна
Мать ребёнка: (Никитина) Анисия Лукьяновна
Смерть
1858