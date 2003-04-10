Пономарева (Бахматова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1933
Дата смерти10.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1933
Отец: не указан
Мать: Бахматова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чвалов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чвалов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.2003