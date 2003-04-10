Пономарева (Бахматова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Бахматова) Нина Николаевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

26.07.1933

Дата смерти

10.04.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1933

Отец: не указан

Мать: Бахматова Матрона

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чвалов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чвалов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Григорий Осипович

Смерть
10.04.2003
Омск, город Омск, Омская область
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