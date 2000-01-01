Илатовская Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Илатовский Гаврило Алексеевич
Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Илатовский Архип Алексеевич
Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Илатовский Феофан Алексеевич
Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Илатовский Михайло Алексеевич
Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Илатовский Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно