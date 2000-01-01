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Илатовская Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Илатовский Гаврило Алексеевич

Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Илатовский Архип Алексеевич

Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Илатовский Феофан Алексеевич

Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Илатовский Михайло Алексеевич

Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Илатовский Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Илатовский Алексей Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илатовский Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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