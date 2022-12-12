Опарина (Моисеева) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина (Моисеева) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978

Отец: Моисеев Владимир Николаевич

Мать: Моисеева Софья Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1995

Дочь: Жильцова Наташа Александровна

Отец ребёнка: Маркин Александр

Арефино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.12.2001

Дочь: Сокирко Ангелина Алексеевна

Отец ребёнка: Опарин Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин Алексей Владимирович

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