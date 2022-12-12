Опарина (Моисеева) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978
Рождение ребёнка
06.12.1995
Дочь: Жильцова Наташа Александровна
Отец ребёнка: Маркин Александр
Арефино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.12.2001
Дочь: Сокирко Ангелина Алексеевна
Отец ребёнка: Опарин Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно