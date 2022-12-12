Кокорина Матрона Петровна
Место рожденияд. [поч.] Дресвище [-и] (Успенского Трифонова монастыря вотчины, Тимиревская волость; Орловский уезд, Спасская волость, Помаскинское общество)
Дата рожденияВычислено 1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. [поч.] Дресвище [-и] (Успенского Трифонова монастыря вотчины, Тимиревская волость; Орловский уезд, Спасская волость, Помаскинское общество)
Бракосочетание
28.05.1910
Бракосочетание
28.05.1910 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1913 ст.
Дочь: Лысова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Лысов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1916 ст.
Дочь: Лысова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лысов Василий Григорьевич