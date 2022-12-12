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Кокорина Матрона Петровна

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Место рождения

д. [поч.] Дресвище [-и] (Успенского Трифонова монастыря вотчины, Тимиревская волость; Орловский уезд, Спасская волость, Помаскинское общество)

Дата рождения

Вычислено 1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. [поч.] Дресвище [-и] (Успенского Трифонова монастыря вотчины, Тимиревская волость; Орловский уезд, Спасская волость, Помаскинское общество)
Бракосочетание
28.05.1910

Муж: Лысов Василий Григорьевич

Бракосочетание
28.05.1910 ст.

Муж: Лысов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.08.1913 ст.

Дочь: Лысова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Григорьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1916 ст.

Дочь: Лысова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Григорьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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