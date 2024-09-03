Чернощек Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1979
Рождение ребёнка
13.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернощек (Броник) Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
18.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернощек (Броник) Ирина Георгиевна
Смерть
Неизвестно