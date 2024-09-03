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Чернощек Владимир Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1979

Жена: Чернощек (Броник) Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
13.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернощек (Броник) Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
18.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернощек (Броник) Ирина Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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