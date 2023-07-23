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Макаров Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.2003

Сын: Макаров Олег Константинович

Мать ребёнка: Макарова Ольга Валериевна

Рождение ребёнка
08.09.2011

Сын: Макаров Александр Константинович

Мать ребёнка: Макарова Ольга Валериевна

Рождение ребёнка
08.08.2015

Дочь: Макарова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Макарова Ольга Валериевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Ольга Валериевна

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