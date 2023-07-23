Макаров Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.2003
Сын: Макаров Олег Константинович
Мать ребёнка: Макарова Ольга Валериевна
Рождение ребёнка
08.09.2011
Сын: Макаров Александр Константинович
Мать ребёнка: Макарова Ольга Валериевна
Рождение ребёнка
08.08.2015
Дочь: Макарова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Макарова Ольга Валериевна
Бракосочетание
Неизвестно