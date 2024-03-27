Аминов Зуфар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминов Зуфар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

196 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
196

Дочь: (Аминова) Зуфаровна

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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