Аминов Зуфар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
196
Дочь: (Аминова) Зуфаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно