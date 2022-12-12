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Ситников Федор

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Место рождения

Логвиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около ?.10.1908 ст.

Дата смерти

До 1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1908 ст.

Отец: Иосиф Игнатов

Мать: Давыдова Екатерина

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1938

Сын: Давыдов Виктор

Мать ребёнка: Давыдова Мария

Тула, Тульский уезд, Тульская область
Бракосочетание
После 1938

Жена: Давыдова Мария

Тула, Тульский уезд, Тульская область
Мария и Федор расписались только при поступлении Виктора в летное училище. Видимо это было необходимо для документов.
Работа или профессия
Неизвестно
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Место работы: Тульский оружейный завод
Работа или профессия
Неизвестно
работал на оружейном заводе
Место жительства
Неизвестно
ул. Демьянова 2, Тула, Тульский уезд, Тульская область
Смерть
До 1993
Тула, Тульский уезд, Тульская область
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