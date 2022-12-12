Ситников Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.10.1908 ст.
Дата смертиДо 1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1908 ст.
Отец: Иосиф Игнатов
Мать: Давыдова Екатерина
Рождение ребёнка
14.04.1938
Сын: Давыдов Виктор
Мать ребёнка: Давыдова Мария
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Бракосочетание
После 1938
Жена: Давыдова Мария
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Мария и Федор расписались только при поступлении Виктора в летное училище. Видимо это было необходимо для документов.
Работа или профессия
Неизвестно
Тула, Тульский уезд, Тульская область
Место работы: Тульский оружейный завод
Работа или профессия
Неизвестно
работал на оружейном заводе
Место жительства
Неизвестно
ул. Демьянова 2, Тула, Тульский уезд, Тульская область
Смерть
До 1993
Тула, Тульский уезд, Тульская область