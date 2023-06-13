Спицына (Ананьева) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909 ст.
Рождение ребёнка
Около 04.01.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спицын Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно