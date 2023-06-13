Спицына (Ананьева) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына (Ананьева) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 или 1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909 ст.

Отец: Ананьев Александр Илларионович

Мать: Ананьева Прасковья (Параскева) Михайловна

Рождение ребёнка
Около 04.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спицын Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спицын Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спицын Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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