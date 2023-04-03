Согрин Алексей (Александр) Никифорович
Место рожденияпоселок Кичигино. Челябинская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1884
Дочь: (Согрина) Дарья
Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
24.03.1887
Дочь: (Согрина) Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
11.03.1889
Дочь: (Согрина) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
09.03.1890
Сын: Согрин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Согрин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна
Смерть
Неизвестно