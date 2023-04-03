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Согрин Алексей (Александр) Никифорович

Место рождения

поселок Кичигино. Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
10.03.1884

Дочь: (Согрина) Дарья

Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
24.03.1887

Дочь: (Согрина) Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
11.03.1889

Дочь: (Согрина) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
09.03.1890

Сын: Согрин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Согрин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Согрина (Корелина) Марфа Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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