Стратулат Василий 29.10.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стратулат Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1963

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2022

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