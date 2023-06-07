Столяров Иван Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Столяров Флор
Бракосочетание
До 1807
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева
Рождение ребёнка
16.04.1811
Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева
живущий в доме господина майора Неелова учитель Василий Петров и приказчица Агрипина Михайлова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
01.03.1814
Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Данилов и Мария Петрова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
15.12.1815
Сын: Столяров Петр Иванов
Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Шахов и Екатерина Сергеева | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
29.02.1816
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 113 РС 1816 Дровнино Долгоруких
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
1818
Московская область, Можайский район, Дровнино (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Дровнино) | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 605 РС 1834 Дровнино Долгоруких