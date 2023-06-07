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Столяров Иван Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Столяров Флор

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1807

Жена: Столярова Федосья Андреева

Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева

Рождение ребёнка
16.04.1811

Сын: Столяров Федор Иванов

Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева

Мокрое, Можайский, Московская область
живущий в доме господина майора Неелова учитель Василий Петров и приказчица Агрипина Михайлова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
01.03.1814

Сын: Столяров Василий Иванов

Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева

Мокрое, Можайский, Московская область
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Данилов и Мария Петрова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
15.12.1815

Сын: Столяров Петр Иванов

Мать ребёнка: Столярова Федосья Андреева

Мокрое, Можайский, Московская область
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Шахов и Екатерина Сергеева | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
29.02.1816
Дровнино, Можайский, Московская область
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 113 РС 1816 Дровнино Долгоруких
Место жительства
Неизвестно
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
1818
Дровнино, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Дровнино (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Дровнино) | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 605 РС 1834 Дровнино Долгоруких
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