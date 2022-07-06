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Бычкова Антонина Семеновна

Место рождения

Русино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.01.1929

Дата смерти

06.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Русино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1956

Сын: Бычков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бычков Александр Дмитриевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.07.1962

Сын: Бычков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бычков Александр Дмитриевич

Русино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Александр Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Русино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.07.2022
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