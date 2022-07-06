Бычкова Антонина Семеновна
Место рождения
Дата рождения19.01.1929
Дата смерти06.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929
Рождение ребёнка
28.05.1956
Сын: Бычков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бычков Александр Дмитриевич
Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.07.1962
Сын: Бычков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бычков Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.2022