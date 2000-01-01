Климушева Мария Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти02.06.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Климушева Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Климушева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Климушева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович
погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климушева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович
погост Коквицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1868