Климушева Мария Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимушева Мария Евфимовна

Климушева Мария Евфимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

02.06.1868

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Климушева Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Климушева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Климушева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович

погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1841

Сын: Климушев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климушева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Климушев Василий Мартынович

погост Коквицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климушев Василий Мартынович

Смерть
02.06.1868
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close