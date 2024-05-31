Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.10.1811
Дата смерти15.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1811
Бракосочетание
Около 1829
Рождение ребёнка
1832
Рождение ребёнка
26.02.1834
Дочь: (Нилантьева/Полякова/Милантьева) Евдокия Полякова/Милантьева/
Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья
Рождение ребёнка
04.02.1836
Дочь: Полякова (Полякова/Милантьева/Нилантьева) Марья (Мария)
Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья
Рождение ребёнка
15.08.1841
Дочь: Никонова/Клеванова/Клёванова (Нилантьева/Милантьева/Полякова) Васса Милантьева/Полякова/
Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья
Рождение ребёнка
15.01.1845
Сын: Милантьев/Нилантьев/Поляков Михаил Нилантьев/Поляков/
Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья
Смерть
15.07.1848
Причина смерти: Холера
Рождение ребёнка
02.03.1849
Сын: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/
Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья
Похороны
Неизвестно