Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.10.1811

Дата смерти

15.07.1848

Пол

Мужской

Отец

Между 1770 и 1772 г.р.

Мать

Между 1773 и 1774 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1811

Отец: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Игнатий

Мать: Нилантьева / Милантьева / Полякова Васса

Бракосочетание
Около 1829

Жена: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/

Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья

Рождение ребёнка
26.02.1834

Дочь: (Нилантьева/Полякова/Милантьева) Евдокия Полякова/Милантьева/

Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1836

Дочь: Полякова (Полякова/Милантьева/Нилантьева) Марья (Мария)

Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1841

Дочь: Никонова/Клеванова/Клёванова (Нилантьева/Милантьева/Полякова) Васса Милантьева/Полякова/

Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1845

Сын: Милантьев/Нилантьев/Поляков Михаил Нилантьев/Поляков/

Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
15.07.1848
Борисово, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Холера
Рождение ребёнка
02.03.1849

Сын: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/

Мать ребёнка: Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область

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