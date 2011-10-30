Редькин Олег Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькин Олег Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1963

Дата смерти

30.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1963

Отец: не указан

Мать: Редькина Нина

Рождение ребёнка
10.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
30.10.2011
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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