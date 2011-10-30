Редькин Олег Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1963
Дата смерти30.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1963
Отец: не указан
Мать: Редькина Нина
Рождение ребёнка
10.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
30.10.2011
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Алтайский край