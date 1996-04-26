Бурлуцкий Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлуцкий Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1915

Дата смерти

26.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1942

Дочь: Прохорко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Брайко Елена Трофимовна

Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
26.04.1996
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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