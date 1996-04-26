Бурлуцкий Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1915
Дата смерти26.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1942
Дочь: Прохорко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Брайко Елена Трофимовна
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
26.04.1996
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край