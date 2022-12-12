Костанди Эдуард Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостанди Эдуард Павлович

Костанди Эдуард Павлович

avatar

Место рождения

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

09.01.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.09.1992

Дочь: Костанди Анастасия Эдуардовна

Мать ребёнка: Костанди Юлия Борисовна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1995

Сын: Костанди Павел Эдуардович

Мать ребёнка: Костанди Юлия Борисовна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костанди Юлия Борисовна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close