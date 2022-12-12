Костанди Эдуард Павлович
Место рождения
Дата рождения09.01.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1992
Дочь: Костанди Анастасия Эдуардовна
Мать ребёнка: Костанди Юлия Борисовна
Рождение ребёнка
29.08.1995
Сын: Костанди Павел Эдуардович
Мать ребёнка: Костанди Юлия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костанди Юлия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана