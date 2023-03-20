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Фомина Параскева Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фомин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Фомин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Фомин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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