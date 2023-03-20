Фомина Параскева Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Фомин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Фомин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно