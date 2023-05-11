Кожевников Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1938
Сын: Кожевников Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кожевникова (Картелишева) Варвара Тихоновна
Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно