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Кожевников Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куличкина (Кожевникова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Кожевникова (Картелишева) Варвара Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муромцева (Кожевникова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Кожевникова (Картелишева) Варвара Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова (Картелишева) Варвара Тихоновна

Рождение ребёнка
14.01.1938

Сын: Кожевников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова (Картелишева) Варвара Тихоновна

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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