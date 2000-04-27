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Прохорова Александра Валентиновна
Прохорова Александра Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.1953
Пол
Женский
Отец
Прохоров Валентин Иванович
1908 г.р.
Мать
Прохорова (Волкова) Антонина Захаровна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1953
Отец:
Прохоров Валентин Иванович
Мать:
Прохорова Антонина Захаровна
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