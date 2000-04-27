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Прохорова Александра Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1953

Отец: Прохоров Валентин Иванович

Мать: Прохорова Антонина Захаровна

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