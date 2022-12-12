Гокк (Шуйская) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гокк (Шуйская) Оксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1999

Дочь: Гокк Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Гокк Сергей Викторович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.09.2002

Дочь: Гокк Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Гокк Сергей Викторович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гокк Сергей Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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