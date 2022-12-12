Гокк (Шуйская) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1999
Дочь: Гокк Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Гокк Сергей Викторович
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.09.2002
Дочь: Гокк Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Гокк Сергей Викторович
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан