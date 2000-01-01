Андрис Альфред Альфредович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрис Альфред Альфредович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрис Альфред Георгиевич

Мать: Вернер Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрис Виталий Альфредович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрис Андрей Альфредович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрис Лилия Альфредовна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрис Эльвира Альфредовна

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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