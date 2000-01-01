Рябышева Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябышева Екатерина Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Рябышев Степан Михайлов

Отец ребёнка: Рябышев Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Рябышев Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Рябышев Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рябышев Ефим Михайлов

Отец ребёнка: Рябышев Михаил Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябышев Михаил Васильев

Смерть
1825
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