Рябышева Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Рябышев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Рябышев Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Рябышев Михаил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1825