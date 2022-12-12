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Бодров Максим Григорьевич

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Место рождения

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

07.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899

Отец: Бодров Григорий Афиногенович

Мать: Бодрова Марья Сафроновна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Бодров Иван Максимович

Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Бодрова Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1941

Дочь: Вострикова Нина Максимовна

Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бодрова Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодров Василий Максимович

Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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