Бодров Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Бодрова Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1941
Дочь: Вострикова Нина Максимовна
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бодрова Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бодров Василий Максимович
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно