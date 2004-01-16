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Митенёв Михаил Кельсиевич

Место рождения

Вымол, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

16.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

IL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Митенёв Кельсий Анисимович

Мать: Митенёва Анна Осиповна

Вымол, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митенёва Лидия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенёв Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Митенёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Митенёва Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митенёва Мария Ивановна

Смерть
16.01.2004
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