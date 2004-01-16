Митенёв Михаил Кельсиевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти16.01.2004
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Митенёв Кельсий Анисимович
Мать: Митенёва Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митенёва Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митенёв Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Митенёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Митенёва Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митенёва Мария Ивановна
Смерть
16.01.2004