Чукавин Виталий Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пожарный, педагог, инженер
Рождение ребёнка
15.04.1994
Дочь: Виноградова (Чукавина) Марина Витальевна
Мать ребёнка: Чукавина (Захарова) Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
06.09.2001
Дочь: Чукавина (Чукавина) Софья Витальевна
Мать ребёнка: Чукавина (Захарова) Ольга Юрьевна