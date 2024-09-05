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Чукавин Виталий Владимирович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

02.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970

Отец: Чукавин Владимир Викторович

Мать: Чукавина (Лихоносова) Антонина Антоновна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чукавина (Захарова) Ольга Юрьевна

Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
пожарный, педагог, инженер
Рождение ребёнка
15.04.1994

Дочь: Виноградова (Чукавина) Марина Витальевна

Мать ребёнка: Чукавина (Захарова) Ольга Юрьевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.09.2001

Дочь: Чукавина (Чукавина) Софья Витальевна

Мать ребёнка: Чукавина (Захарова) Ольга Юрьевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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