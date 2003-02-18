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Шабанов Олег Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980

Отец: Шабанов Анатолий

Мать: Мартыненко Наталья

Бракосочетание
18.02.2003

Жена: Шабанова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
12.04.2003

Сын: Шабанов Георгий Олегович

Мать ребёнка: Шабанова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
30.07.2006

Сын: Шабанов Руслан Олегович

Мать ребёнка: Шабанова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
09.11.2012

Сын: Шабанов Матвей Олегович

Мать ребёнка: Шабанова Елена Владимировна

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