Шабанов Олег Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980
Отец: Шабанов Анатолий
Мать: Мартыненко Наталья
Бракосочетание
18.02.2003
Рождение ребёнка
12.04.2003
Мать ребёнка: Шабанова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
30.07.2006
Мать ребёнка: Шабанова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
09.11.2012
Мать ребёнка: Шабанова Елена Владимировна