Фадеев Захар Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
03.10.1877
Дочь: Фадеева Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Екатерина Кирилловна
Бекетовка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно