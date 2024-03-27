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Карп Леонович

Место рождения

Коскино, Климовская волость, Новоторжский уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Леон Иванович

Мать: Анна Ермолаевна

Коскино, Климовская волость, Новоторжский уезд
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-C8QR?i=914&wc=M69S-ZZS%3A224254401%2C235329501%2C235657401&cc=1929530
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван большой Карпович

Мать ребёнка: Екатерина Анисимова

Коскино, Климовская волость, Новоторжский уезд
РС9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-YX1D?i=229&owc=M699-YZ9%3A224254401%2C235329501%3Fcc%3D1929530&wc=M69S-2TL%3A224254401%2C235329501%2C236009301&cc=1929530 РС10 https://www.fa... Показать все
Смерть
1823
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-C8QR?i=914&wc=M69S-ZZS%3A224254401%2C235329501%2C235657401&cc=1929530

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