Карп Леонович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Леон Иванович
Мать: Анна Ермолаевна
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-C8QR?i=914&wc=M69S-ZZS%3A224254401%2C235329501%2C235657401&cc=1929530
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Екатерина Анисимова
РС9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-YX1D?i=229&owc=M699-YZ9%3A224254401%2C235329501%3Fcc%3D1929530&wc=M69S-2TL%3A224254401%2C235329501%2C236009301&cc=1929530 РС10 https://www.fa... Показать все
Смерть
1823
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-C8QR?i=914&wc=M69S-ZZS%3A224254401%2C235329501%2C235657401&cc=1929530