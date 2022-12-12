Мулланурова (Мухарлямова) Уркия Тимергазиевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1979
Сын: Муллануров Айдар
Отец ребёнка: Муллануров Азат Закиевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1985
Сын: Муллануров Айрат Азатович
Отец ребёнка: Муллануров Азат Закиевич