Мулланурова (Мухарлямова) Уркия Тимергазиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулланурова (Мухарлямова) Уркия Тимергазиевна

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Место рождения

Большеустьикинское, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.02.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеустьикинское, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1979

Сын: Муллануров Айдар

Отец ребёнка: Муллануров Азат Закиевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1985

Сын: Муллануров Айрат Азатович

Отец ребёнка: Муллануров Азат Закиевич

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