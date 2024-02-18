Урубкова Дора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урубкова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Урубков Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урубков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Урубков Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Урубков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Урубков Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
19.11.1953
Сын: Урубков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Урубков Михаил Георгиевич
Угут, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно