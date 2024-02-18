Урубкова Дора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урубкова Дора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урубкова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Урубков Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урубков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Урубков Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Урубков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Урубков Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
19.11.1953

Сын: Урубков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Урубков Михаил Георгиевич

Угут, Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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