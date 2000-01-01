Корниюк Дмитрий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1916 год - крестьянин села Рудка-Козинская Рожищской волости Луцкого уезда Волынской губернии.
Рождение ребёнка
26.03.1916 ст.
Сын: Корниюк Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Корниюк Акилина Васильевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно