Морозова (Зорина) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Зорина) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1917

Дата смерти

28.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1917

Отец: Зорин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1940

Дочь: Елизарова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1946

Сын: Морозов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Алексеевич

Смерть
28.06.1991
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