Морозова (Зорина) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1917
Дата смерти28.06.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1917
Отец: Зорин Дмитрий
Рождение ребёнка
30.03.1940
Дочь: Елизарова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1946
Сын: Морозов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1991