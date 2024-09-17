(Смирнова) Евфросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Смирнова) Евфросинья Николаевна

(Смирнова) Евфросинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1844 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Смирнов Николай Иродионович

Мать: Смирнова Анна Петровна

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84

Мы используем куки для улучшения работы сайта.