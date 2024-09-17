(Смирнова) Евфросинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84