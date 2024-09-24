Лукерья Прокофьевна / Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Прокофьевна / Прокопьевна

Место рождения

Подвязье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Между 1795 и 1830

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Подвязье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Между 1765 и 1769

Муж: Филипп Максимович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Максимович

Рождение ребёнка
03.06.1778 ст.

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Максимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина / Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Максимович

Рождение ребёнка
13.06.1781 ст.

Дочь: Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Максимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.06.1781 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Устинья Симеоновна Источник: Архив Государст... Показать все
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 30 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1784 ст.

Сын: Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Максимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.10.1784 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Ларион Васильевич Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1789 ст.

Сын: Иоанн / Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Максимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.11.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Игнатий Ларионович Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1790 ст.

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Максимович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.08.1790 ФИО восприемников - того же села крестьянин Игнатей Ларионович Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Метрическая книга церквей города Переславля и его округи за 1790 го... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 43 года, муж - Филипп Максимович, 44 года 16 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 2... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 45 лет, муж - Филипп Максимович, 46 лет 16 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-в... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 46 лет, муж - Филипп Максимович, 47 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830

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