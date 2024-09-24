Лукерья Прокофьевна / Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1765 и 1769
Муж: Филипп Максимович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Максимович
Рождение ребёнка
03.06.1778 ст.
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Максимович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина / Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Максимович
Рождение ребёнка
13.06.1781 ст.
Дочь: Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Максимович
дата крещения - 20.06.1781 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Устинья Симеоновна Источник: Архив Государст... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 30 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1784 ст.
Сын: Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Максимович
дата крещения - 16.10.1784 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Ларион Васильевич Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1789 ст.
Отец ребёнка: Филипп Максимович
дата крещения - 24.11.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Игнатий Ларионович Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1790 ст.
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Максимович
дата крещения - 24.08.1790 ФИО восприемников - того же села крестьянин Игнатей Ларионович Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Метрическая книга церквей города Переславля и его округи за 1790 го... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 43 года, муж - Филипп Максимович, 44 года 16 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 2... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 45 лет, муж - Филипп Максимович, 46 лет 16 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-в... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 46 лет, муж - Филипп Максимович, 47 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830