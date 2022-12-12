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Хайруллин Ильхам Рауфович

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Место рождения

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1972

Отец: Хайруллин Рауф Фазылкарамович

Мать: Хайруллина Замалия Ганеева

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.07.1992

Жена: Хайруллина Раиса Файзылхановна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1993

Сын: Хайруллин Рустам Ильхамович

Мать ребёнка: Хайруллина Раиса Файзылхановна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1996

Сын: Хайруллин Рафис Ильхамович

Мать ребёнка: Хайруллина Раиса Файзылхановна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.2006

Дочь: Хайруллина Ляйсян Ильхамовна

Мать ребёнка: Хайруллина Раиса Файзылхановна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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