Хайруллин Ильхам Рауфович
Место рождения
Дата рождения07.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1972
Бракосочетание
11.07.1992
Рождение ребёнка
11.03.1993
Сын: Хайруллин Рустам Ильхамович
Мать ребёнка: Хайруллина Раиса Файзылхановна
Рождение ребёнка
17.10.1996
Сын: Хайруллин Рафис Ильхамович
Мать ребёнка: Хайруллина Раиса Файзылхановна
Рождение ребёнка
13.02.2006
Дочь: Хайруллина Ляйсян Ильхамовна
Мать ребёнка: Хайруллина Раиса Файзылхановна