Спиридонов Василий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Спиридон
Бракосочетание
04.02.1872
Жена: Иванова Анисья Ивановна
Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.07.1885
Сын: Васильев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1888
Дочь: Васильева Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Анисья Ивановна
Смерть
После 1888