Ромашов Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашов Геннадий Николаевич

Ромашов Геннадий Николаевич

avatar

Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1969

Дочь: Ромашова Александра Геннадьевна

Мать ребёнка: Ромашова Лидия Карловна

ГДР
Рождение ребёнка
03.04.1974

Сын: Ромашов Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Ромашова Лидия Карловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашова Лидия Карловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close