Ромашов Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1969
Дочь: Ромашова Александра Геннадьевна
Мать ребёнка: Ромашова Лидия Карловна
ГДР
Рождение ребёнка
03.04.1974
Сын: Ромашов Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Ромашова Лидия Карловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромашова Лидия Карловна