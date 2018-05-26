Гаврилов Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1952

Дата смерти

26.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1998

Дочь: Гаврилов Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.2018
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