Гаврилов Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1952
Дата смерти26.05.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1998
Дочь: Гаврилов Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.2018