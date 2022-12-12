Чеботарёва (Горбачёва) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Горбачёв Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1908
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Чеботарёв Василий Владимирович
Отец ребёнка: Чеботарёв Владимир Евсеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно