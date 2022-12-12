Чеботарёва (Горбачёва) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёва (Горбачёва) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1872 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Горбачёв Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1908

Муж: Чеботарёв Владимир Евсеевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чеботарёв Василий Владимирович

Отец ребёнка: Чеботарёв Владимир Евсеевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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