Поздняя (Савченко) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1978
Дочь: Чурбакова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Поздний Владимир Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1983
Сын: Поздний Максим Владимирович
Отец ребёнка: Поздний Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно