Поздняя (Савченко) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Савченко) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1978

Дочь: Чурбакова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Поздний Владимир Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1983

Сын: Поздний Максим Владимирович

Отец ребёнка: Поздний Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздний Владимир Иванович

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