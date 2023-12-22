Засыпкин Андрей Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыпкин Андрей Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1984

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1984

Отец: Засыпкин Игорь Иванович

Мать: Засыпкина Наталья Ивановна

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