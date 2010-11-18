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Волобуев Вячеслав Владимирович

Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

31.05.1951

Дата смерти

18.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1951

Отец: Волобуев Владимир Степанович

Мать: Волобуева Анастасия (Надя) Михайловна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волобуева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Волобуева Татьяна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Надежда Вячеславовна

Мать ребёнка: Волобуева Татьяна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
18.11.2010
Баговская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Кардиомиопатия

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