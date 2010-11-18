Волобуев Вячеслав Владимирович
Место рождения
Дата рождения31.05.1951
Дата смерти18.11.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волобуева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Волобуева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Надежда Вячеславовна
Мать ребёнка: Волобуева Татьяна
Смерть
18.11.2010
Баговская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Кардиомиопатия