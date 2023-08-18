Веселова (Веселова) валентина ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова (Веселова) валентина ивановна

Место рождения

С. Ивановское, дивеевский район, Нижегородской области

Дата рождения

22.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

вв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1958

Отец: Веселов Иван Егорович

Мать: Веселова екатерина федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слюняев евгений Геннадьевич

Вступление в партию
Неизвестно
Место жительства
22.03.1958
Бракосочетание
08.05.1981

Муж: Сумин Александр Валентинович

Рождение ребёнка
01.02.1982

Сын: Веселов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Сумин Александр Валентинович

Рождение ребёнка
25.03.1990

Дочь: Артемьева Алена Евгеньевна

Отец ребёнка: Слюняев евгений Геннадьевич

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