Веселова (Веселова) валентина ивановна
Место рожденияС. Ивановское, дивеевский район, Нижегородской области
Дата рождения22.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Вступление в партию
Неизвестно
Место жительства
22.03.1958
Бракосочетание
08.05.1981
Рождение ребёнка
01.02.1982
Сын: Веселов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Сумин Александр Валентинович
Рождение ребёнка
25.03.1990
Дочь: Артемьева Алена Евгеньевна
Отец ребёнка: Слюняев евгений Геннадьевич