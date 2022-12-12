Маслов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения02.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1966
Бракосочетание
05.08.1989
Жена: Маслова Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
23.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
20.08.1994
Мать ребёнка: Маслова Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
04.06.2002
Дочь: Маслова Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Маслова Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
18.08.2008
Мать ребёнка: Маслова Ольга Олеговна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область