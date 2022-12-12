Маслов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Сергей Петрович

Маслов Сергей Петрович

avatar

Место рождения

Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1966

Отец: Маслов Петр Трофимович

Мать: Маслова Александра Евграфовна

Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.08.1989

Жена: Маслова Ольга Олеговна

Красная Поляна, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Ольга Олеговна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
20.08.1994

Сын: Маслов Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Ольга Олеговна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
04.06.2002

Дочь: Маслова Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Маслова Ольга Олеговна

Рождение ребёнка
18.08.2008

Сын: Маслов Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Ольга Олеговна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close