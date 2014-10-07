Калугина (Малышкина) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1943
Дата смерти07.10.2014
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1943
Рождение ребёнка
08.08.1959
Дочь: Мочалина Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Калугин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1970
Дочь: Пигалова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Калугин Анатолий Петрович
Село Александрово Краснооктябрьский район Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Калугин Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2014