Калугина (Малышкина) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Малышкина) Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1943

Дата смерти

07.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1943

Отец: Малышкин Николай Михайлович

Мать: Малышкина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
08.08.1959

Дочь: Мочалина Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Калугин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1970

Дочь: Пигалова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Калугин Анатолий Петрович

Село Александрово Краснооктябрьский район Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Калугин Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Анатолий Петрович

Смерть
07.10.2014
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